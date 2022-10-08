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Газзаев: матчи ЦСКА с «Динамо» — дерби всесоюзного и всероссийского масштаба

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал предстоящий матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и «Динамо».
Газзаев: матчи ЦСКА с «Динамо» — дерби всесоюзного и всероссийского масштаба
  • РИА Новости

«Начиная ещё с советских времён матчи ЦСКА с «Динамо» — дерби всесоюзного и всероссийского масштаба. Оба клуба с очень богатой историей и традицией. Вне зависимости от места в таблице эти матчи всегда проходят с полной самоотдачей и вызывают большой интерес», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также подчеркнул, что бело-голубые выступают в текущем сезоне нестабильно. По его словам, в дерби может произойти всё что угодно.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, начало — в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

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