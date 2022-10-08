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Гранат считает ЦСКА однозначным фаворитом матча с «Динамо»

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Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Гранат считает ЦСКА однозначным фаворитом матча с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«ЦСКА — «Динамо» — не самое яростное дерби. Хочется увидеть открытую игру, но из-за последних неудач бело-голубых получится закрытый матч. Однозначно, ЦСКА — фаворит в дерби», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Встреча между ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее Дмитрий Хомуха назвал одну из главных проблем «Динамо» в нынешнем сезоне.

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