Гранат считает ЦСКА однозначным фаворитом матча с «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«ЦСКА — «Динамо» — не самое яростное дерби. Хочется увидеть открытую игру, но из-за последних неудач бело-голубых получится закрытый матч. Однозначно, ЦСКА — фаворит в дерби», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Встреча между ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее Дмитрий Хомуха назвал одну из главных проблем «Динамо» в нынешнем сезоне.