Хомуха назвал одну из главных проблем «Динамо» в нынешнем сезоне
- РИА Новости
«Если тренерский штаб не устранит проблему с мотивацией молодых ребят, не найдёт с ними точек соприкосновения и не заставит их действовать с максимальной самоотдачей, никакие новобранцы не помогут. Ситуация только ухудшится. Как известно, выигрывает всегда команда, а проигрывает тренер. Поэтому могут быть приняты соответствующие кадровые выводы. Однако футболисты, на мой взгляд, тоже должны нести ответственность, ведь они выходят на поле», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Хомуха предположил, что ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту».