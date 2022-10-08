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Хомуха назвал одну из главных проблем «Динамо» в нынешнем сезоне

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Известный тренер Дмитрий Хомуха рассказал, что мешает «Динамо» добиваться результата в текущем сезоне.
Хомуха назвал одну из главных проблем «Динамо» в нынешнем сезоне
  • РИА Новости

«Если тренерский штаб не устранит проблему с мотивацией молодых ребят, не найдёт с ними точек соприкосновения и не заставит их действовать с максимальной самоотдачей, никакие новобранцы не помогут. Ситуация только ухудшится. Как известно, выигрывает всегда команда, а проигрывает тренер. Поэтому могут быть приняты соответствующие кадровые выводы. Однако футболисты, на мой взгляд, тоже должны нести ответственность, ведь они выходят на поле», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Хомуха предположил, что ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту».

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