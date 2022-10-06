Переговоры с международными федерациями и судьба Fan ID: что обсуждали на заседании исполкома РФС

В Москве состоялось очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором было принято несколько важных кадровых решений. Максим Митрофанов был утверждён на посту генерального секретаря РФС, а Сергей Овчинников и Леонид Слуцкий вошли в комитет сборных команд. По окончании мероприятия глава организации Александр Дюков рассказал, как ведётся работа по снятию ограничений, наложенных УЕФА и ФИФА, высказался об интеграции Крыма во внутрироссийские соревнования и объяснил, коснётся ли футболистов частичная мобилизация.

От состоявшегося в среду, 5 октября, исполкома Российского футбольного союза ждали принятия нескольких важных решений. В первую очередь это касалось кадровых вопросов. Так, должен был быть назначен новый генеральный секретарь организации. Им предсказуемо стал Максим Митрофанов, занимавший этот пост в качестве исполняющего обязанности. А в бюро исполкома вошёл президент РПЛ Александр Алаев.

Также были внесены изменения в состав шести комитетов. Наибольшие перемены произошли в комитете по этике, который полностью обновился. А комитет сборных команд пополнили такие известные специалисты как Сергей Овчинников и Леонид Слуцкий. Президент РФС Александр Дюков назвал сотрудничество с ними большой удачей и заверил, что органу предстоит провести серьёзный объём работы.

«Вертикаль сборных — 25 команд. Безусловно, мы не просто так создали этот институт. Перед комитетом стоит очень важная задача по разработке соответствующей методологии, нормативных документов. Это разработка системного подхода к вызову футболистов, их сопровождению, определению спарринг-партнёров, подготовке к матчам и так далее», — объяснил функционер.

Помимо этого, на мероприятии обсуждались места проведения финала Кубка России и матча за Суперкубок страны. По первому турниру решение было принято единогласно. Противостояние состоится 11 июня 2023 года в «Лужниках». По второму же окончательный вердикт собираются вынести в апреле. При этом Дюков пообещал, что принцип нейтральности, скорее всего, будет учтён, чтобы не возникло причин для недовольства отдельных команд, как это произошло в ситуации со «Спартаком».

«Долго обсуждали идею организовать матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге, но, думаю, вы согласитесь, она себя оправдала. Провести матч в «Лужниках» было нереально, в другом городе мы не собрали бы столько болельщиков и не получили бы рекордные доходы. Они превысили 160 млн рублей. Чистые доходы составили 100 млн, 70% было направлено клубам — более $1 млн», — подсчитал глава РФС.

Ещё одной важной темой стал вопрос частичной мобилизации и возможной приостановки соревнований в связи с ней. Президент РФС заверил, что этого не произойдёт. Что касается призыва футболистов на военную службу, он посоветовал дождаться соответствующего распоряжения Министерства спорта.

«Обсуждение продолжается. Давайте дождёмся результатов работы. Тогда поймём, кому из участников можно предоставить отсрочку по решению Минспорта. Футбол в этом плане находится в равных условиях с другими видами», — подчеркнул Дюков.

Ему тут же задали вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что целый ряд сотрудников РФС якобы уехали из страны, чтобы не попасть в армию. По заверению функционера, некоторые его подчинённые действительно ушли в отпуск и покинули Россию, но должны вернуться. При этом он не стал скрывать: несколько человек получили повестки и были мобилизованы. Согласно постановлению правительства, за ними сохранены рабочие места.

Параллельно союз продолжает вести диалог с УЕФА и ФИФА относительно возвращения отечественных клубов и сборных на международные турниры. В этой части Дюков позволил себе осторожный оптимизм после вердикта Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить россиянам участвовать в соревнованиях под флагом страны. По его мнению, это является хорошим знаком и даёт надежду в том числе футболистам.

«Контакты поддерживаем. Диалог сохраняем. Ведём работу по защите интересов болельщиков и спортсменов. Было подано исковое заявление и апелляция в CAS. К сожалению, там поддержали ФИФА и УЕФА. Мы не согласны, но, чтобы продолжать отстаивать интересы дальше, требуется полный текст судебного постановления. После... возможно, обратимся в Верховный суд Швейцарии. Понимаем, что относительно России вынесли политизированный вердикт», — рассказал президент РФС.

Пока же, считает Дюков, необходимо не только вести переговоры, но и регулярно принимать участие в международных матчах. Сборная России ближайшую встречу должна провести 19 ноября с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге. Однако её организация оказалась под вопросом из-за нежелания ряда звёзд соперника принимать в ней участие. Глава РФС пообещал, что федерация футбола балканского государства даст окончательный ответ 10 октября.

«Нам бы хотелось сыграть с сильнейшими, но, даже если кто-то из лидеров не приедет, встреча необходима. Процесс возвращения будет постепенным, и такие игры надо проводить. Поэтому ждём 10 числа, но на данный момент исходим из того, что матч состоится и ведём к нему подготовку», — отметил функционер.

А вот противостоянию с командой Ирана в ноябре ничто не должно помешать состояться. По словам руководителя РФС, встреча, скорее всего, пройдёт либо в Тегеране, либо в Катаре. Окончательное решение будет принято чуть позднее. Более того, он не исключил в ближайшем будущем игры с Казахстаном.

Другой не менее важной проблемой, которая стоит перед союзом, является вопрос Крыма. Полуостров необходимо интегрировать в систему отечественного футбола, но, например, включение местных команд в профессиональные лиги грозит санкциями. Вместе с тем Дюков подчеркнул, что любительские и детские коллективы, представляющие регион, в ближайшее время будут выступать во всероссийских соревнованиях.

«В настоящий момент руководствуемся теми письмами, которые получили от ФИФА и УЕФА в 2014-м. Они приняли решение, в рамках которого Крым признавался особой футбольной зоной. Из этого и исходим. Важный вопрос — развитие там игры. Определённая работа проводится по всем направлениям», — объяснил Дюков.

Что касается профессионального футбола, настоящим прорывом может стать создание рабочей группы в ФНЛ по лицензированию некоторых крымских клубов. Функционер назвал вполне вероятным включение их в состав второго по силе дивизиона страны, начиная со следующего сезона, и не исключил введения в связи с этим новых рестрикций.

«С момента моего вступления в должность мы выбрали путь диалога. В начале года мы уже находились в конце пути. Детским командам из Крыма должны были разрешить принимать участие во всероссийских соревнованиях. К сожалению, это не было оформлено в виде директивных писем. ФИФА и УЕФА понимают: футбол в Крыму должен развиваться и нужно действовать», — подчеркнул президент.

Пообещал он внимательно изучить ситуацию и на недавно вошедших в состав России территориях.

От взаимоотношений с ФИФА и УЕФА Дюков перешёл к внутренним турнирам и высоко оценил уровень футбола в текущем сезоне РПЛ. Важнейшим критерием он счёл повысившийся уровень интенсивности игры, желание команд показывать открытый футбол и доверие молодым россиянам.

«Проходит много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень упал, кто-то — нет. Судить сложно. Чтобы понять это, нужны международные официальные матчи. С одной стороны, уехали сильные легионеры, с другой, приехали другие качественные иностранцы. Не нравится, что всё больше растёт разрыв между первой и второй восьмёрками. Это объективно, но потому мы правильно решили пока не увеличивать количество команд в РПЛ», — заявил функционер.

При этом он не стал заранее короновать «Зенит» и отметил, что петербуржцы за оставшиеся 19 туров вполне способны растерять преимущество. Главным секретом их успеха он назвал грамотную работу на трансферном рынке в последние годы, плоды которой клуб пожинает до сих пор.

Наконец, в качестве дополнительного плюса текущего сезона он отметил возросший уровень доходов.

«С коммерческой точки зрения лига получит рекордные доходы — более 10 млрд рублей. Если добавить к ним рост призового фонда Кубка России, можно говорить о достаточно серьёзных деньгах для клубов РПЛ», — порадовался Дюков.

Вместе с тем серьёзной проблемой для коллективов Премьер-лиги остаётся Fan-ID, введение которого раскритиковали многие болельщики. На падение посещаемости, связанное с реализацией закона, обращал внимание даже главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Однако Дюков сходу подчеркнул: ждать от правительства внесения изменений в закон не стоит.

«Понимаем, чем оно руководствовалось. Основанием стало принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности во время матчей. Знаю ваше отношение к этому закону. Но тема безопасности — вопрос правительства и правоохранительных органов. Если что-то произойдёт, нести ответственность придётся им. Сейчас ситуация благополучная, но за этим стоит невидимая и очень серьёзная работа. Правительство считает, что закон нужен и должен быть имплементирован», — заявил руководитель РФС.

При этом он не стал связывать снижение посещаемости с необходимостью оформлять «паспорта болельщиков» и отметил положительные сдвиги в вопросах их получения. По его словам, любители футбола практически не сталкиваются с проблемами при выдаче Fan-ID, а отказ получили лишь два десятка человек, лишённые права посещать стадионы по решению суда.

«Мы уже видим положительную динамику. Прирост составляет 15 тыс. карт в неделю. Сначала имели место технические проблемы, поскольку система сложная, но сейчас она работает почти без сбоев. Были опасения, что последуют отказы в выдаче, но этого тоже нет. Обсуждается возможность получения людьми карт дистанционно без посещения МФЦ. Упростить процесс способно и разворачивание мобильных точек МФЦ у арен», — добавил Дюков.

Продолжая тему нарушения закона, главу федерации спросили о нашумевшем деле Николая Ларина. Бывший директор футбольной академии «Чертаново» приговорён к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Функционер признался, что ему жаль менеджера, но с формальной точки зрения он совершил преступление, в котором сам сознался.

«Так работать нельзя. Мы знаем, как много было сделано для подготовки игроков, но это не значит, что нормы закона надо нарушать. Ларин должен был понести наказание. Что касается сроков, не являюсь экспертом в области уголовного права. Если говорить о человеческой реакции, вердикт получился жёстким», — подытожил президент РФС.

Наконец, уже перед самым завершением пресс-конференции появилась информация, что Украина включена в заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. По мнению Дюкова, такой ход как минимум выглядит странно и спорно.

«Это их право. Заявка требует изучения, но, если дать экспресс-анализ, на данный момент не вижу коммерческой, маркетинговой логики и логистической синергии от такого союза. Совместная заявка Испании и Португалии выглядела вполне гармонично, присоединение к ним третьей страны не сделало её сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — отметил глава РФС.