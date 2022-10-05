«Вся ответственность — на командах-участницах»: почему в УЕФА допустили запрет на въезд Сулейманова в Польшу

Полузащитник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов не сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций с «Лехом». Польша отказала российскому футболисту во въезде в страну и не выдала ему даже временную визу, несмотря на попытки клуба урегулировать ситуацию. При этом УЕФА, под эгидой которого проходит турнир, не стал вмешиваться в развитие событий, переложив всю ответственность на команды. Теперь из-за санкций страдают не только отечественные спортсмены, но и иностранные команды, за которые они выступают.

Российские спортсмены продолжают испытывать проблемы из-за всевозможных санкций. И если раньше речь шла в большей степени об отстранении от участия в соревнованиях, то теперь они не всегда могут выступать на турнирах, к которым допущены, из-за изменений правил въезда в отдельные страны. Уже перестали выдавать визы гражданам РФ в Эстонии, Латвии, Литве, Чехии и Польше. На прошлой неделе не удалось попасть в Швейцарию на мероприятие ООН Анатолию Карпову.

При этом страдать от данного решения теперь будут не только сами атлеты, но и команды, в которых играют россияне. Так, предстоящий тур группового этапа Лиги конференций пропустит полузащитник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов. Израильтяне должны были 6 октября в Познани встретиться с «Лехом», однако Польша не дала футболисту разрешение на въезд в страну, поскольку он является гражданином России.

Представители клуба пытались как-то утрясти ситуацию, но местные чиновники не пошли на уступки, и, по словам агента игрока Алана Агузарова, шансов принять участие в матче практически нет.

«Велика вероятность, что он останется на базе клуба и не поедет с командой. Сам Магомед очень расстроен, так как он сейчас набрал хорошую форму. Жаль, что вмешиваются в дело немножко неспортивные моменты. К сожалению, в данной ситуации мы ничего сделать не можем. Шапи очень хотел помочь команде», — приводит слова Агузарова «РБ Спорт».

Отсутствие Сулейманова в матче с «Лехом» — большая потеря для «Хапоэля». В шести играх из девяти он выходил в стартовом составе израильтян. Именно россиянин помог команде выйти в Лигу конференций. В противостоянии с «Университатя» он в дополнительное время сделал голевую передачу, а затем реализовал удар с точки в серии пенальти.

Схожие проблемы могут возникнуть и у других футболистов. В частности, у защитника «Пюника» Михаила Коваленко. Команда из Армении 13 октября встречается в Литве с «Жальгирисом».

При этом в УЕФА, под эгидой которого проходит Лига конференций, пока предпочитают не вмешиваться в ситуацию.

«Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице. Для получения дополнительной информации рекомендуем вам обратиться непосредственно в «Хапоэль», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе союза.

Иными словами, в организации заявили: разбирайтесь сами со своими проблемами. Что выглядит немного странно, поскольку таким образом ещё больше усиливается дискриминация российских спортсменов, хотя УЕФА, наоборот, должен защищать их интересы.

При этом схожие ситуации уже возникали ранее. Совсем недавно Чехия не хотела пускать отечественных хоккеистов из НХЛ на выставочные матчи, которые состоятся на этой неделе. Тогда «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» заявили, что откажутся ехать в страну, если хотя бы одного члена команды не пропустят через границу.

«Либо мы все поедем, либо никто. Мы команда. Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Я не считаю, что они должны быть наказаны за это. Мы солидарны с ними, и мы все здесь одно целое», — заявил тогда генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир.

Конфликт быстро уладили, поскольку россияне получили визы ещё до введения правительством новых санкций. Однако есть уверенность, что НХЛ в любом случае не пошла бы на попятную, а просто отказалась бы от встреч в Чехии и перенесла их в США.

Более яркий пример: в 2019 году IPC лишил Малайзию права принимать паралимпийский чемпионат по плаванию из-за запрета на въезд в страну израильских спортсменов.

«Когда принимающая сторона исключает атлетов по политическим причинам, у нас нет абсолютно никакой альтернативы, кроме как искать нового хозяина турнира. Паралимпийское движение всегда было и будет движимо стремлением к включению, а не исключению. Независимо от стран, вовлечённых в этот вопрос, IPC снова примет такое же решение, если столкнётся с похожей ситуацией с участием иных стран», — заявил тогда глава организации Эндрю Парсонс.

Были непростые случаи и в футболе. Всё в том же 2019-м Генрих Мхитарян не поехал на финал Лиги Европы в Баку, где его «Арсенал» встречался с «Челси», из-за конфликта Азербайджана и Армении. При этом в тот раз УЕФА вмешался в ситуацию и получил гарантии безопасности от принимающей стороны. По факту никакого запрета на въезд в Азербайджан для футболиста не было, однако он всё-таки решил не рисковать.

Сегодня союз также имеет рычаги давления. От страны можно запросить всё те же гарантии участия в еврокубках всех игроков вне зависимости от национальности. И в случае их отсутствия перенести матчи из этих государств на нейтральное поле. Так УЕФА не на словах, а на деле покажет своё отношение к дискриминации.

Вместо этого сейчас создаётся опасный прецедент, который даст возможность и другим странам поступать подобным образом. И необязательно по отношению к россиянам. А значит, всё то, с чем так долго боролись в УЕФА, просочится в европейский футбол.