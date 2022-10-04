Лыжница Степанова назвала абсурдом запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче еврокубка

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала недопуск полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова в Польшу для участия в еврокубковом матче.

«Это, конечно, очень несправедливо. Это вредит спорту, потому что все сейчас хотят хлеба и зрелищ. Это полный абсурд, что такое творится. Нужно у поляков спросить, почему они так поступают», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Она добавила, что подобным образом поступает и Эстония в отношении российских футболистов и других спортсменов.

Сулейманова из-за российского гражданства не хотят пускать в Польшу на еврокубковый матч.

«Хапоэль» сыграет с «Лехом» на стадионе «Мейски» в Познани 6 октября.

Ранее агент оценил шансы Сулейманова сыграть в матче Лиги конференций в Польше.