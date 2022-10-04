Агент оценил шансы Сулейманова сыграть в матче Лиги конференций в Польше

Алан Агузаров, представляющий интересы российского вингера «Хапоэля» из Баэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался о возможном недопуске игрока в Польшу для участия в еврокубковом матче.

«Достаточно невелики шансы, что Шапи в итоге пустят на территорию Польши. Велика вероятность, что он останется на базе клуба и не поедет с командой. К сожалению, в данной ситуация мы ничего сделать не можем. Шапи очень хотел помочь команде», — приводит слова Агузарова «РБ Спорт».

Сулейманова из-за российского гражданства не хотят пускать в Польшу на еврокубковый матч.

«Хапоэль» сыграет с «Лехом» на стадионе «Мейски» в Познани 6 октября.

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» старается решить вопрос по допуску Сулейманова на матч с «Лехом» в Польше.