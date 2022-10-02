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«Хапоэль» старается решить вопрос по допуску Сулейманова на матч с «Лехом» в Польше

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Алан Агузаров, менеджер Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал новость о том, что полузащитнику «Хапоэля» из Беэр-Шевы запретили въезд в Польшу на матч Лиги конференций с «Лехом».
«Хапоэль» старается решить вопрос по допуску Сулейманова на матч с «Лехом» в Польше
  • РИА Новости

«Клуб собирается данный вопрос решать. Считаю, что мне как-то неправильно влиять на ситуацию. Есть работодатель и руководство клуба, которые заинтересованы, чтобы лидер команды был в заявочном листе и принимал участие в игре», — цитирует Агузарова Sport24.

Он подчеркнул, что руководство «Хапоэля» сейчас принимает все необходимые меры для того, чтобы решить ситуацию.

«Здесь должен соблюдаться спортивный принцип. Будем надеяться, что смогут принять достойное и правильное решение», — добавил Агузаров.

Сулейманова из-за российского гражданства не хотят пускать в Польшу на еврокубковый матч.

«Хапоэль» сыграет с «Лехом» на стадионе «Мейски» в Познани 6 октября.

17 августа краснодарский клуб сообщил, что Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды, срок которой истекает 15 июня 2023 года.

Ранее гол Сулейманова помог «Хапоэлю» из Беэр-Шевы обыграть одноимённый клуб из Тель-Авива.



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