«Мы все одно целое»: команды НХЛ отказываются ехать на матчи Global Series в Чехию без россиян

Матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», которые в рамкам Global Series должны состояться в Праге, могут отменить из-за требования МИД Чехии. В официальном письме министерство попросило лигу не привозить в страну россиян. Генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир в ответ заявил, что либо команда полетит всем составом, либо не поедет вообще. Поддержали функционера и хоккеисты, в том числе чехи Радим Шимек и Томаш Гертл. По мнению агента Шуми Бабаева, лига действительно может отказаться от матчей, а пострадают от этого в первую очередь европейские болельщики.

Клубы Национальной хоккейной лиги остаются одними из немногих, кто не стал расторгать контракты с россиянами, несмотря на ситуацию в мире. И на этой неделе они ещё раз показали, что не собираются менять свою позицию. Причём на этот раз высказались не только функционеры, но и игроки.

Поводом послужил предстоящий выезд некоторых клубов на выставочные матчи в Европу. В октябре в рамках Global Series в Праге на О2 Арене должны состояться две встречи регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом». Однако МИД Чехии попросил руководство НХЛ не брать на них отечественных спортсменов.

«Можем подтвердить, что Министерство иностранных дел направило письмо, в котором отметило, что в настоящий момент ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должно выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию», — говорится в сообщении организации.

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Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал НХЛ приостановить контракты россиян, он же агитировал политиков исключить страну из всех международных спортивных организаций. Однако особенно жёстко он высказывался по поводу матча «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» в Праге. Поначалу олимпийский чемпион просил не проводить его вообще, но и предложенный МИД Чехии вариант его вполне устроил.

«Да, мы не хотим, чтобы здесь как-либо продвигалась российская агрессия. В первую очередь мы защищаем свои жизни и жизни наших союзников», — написал Гашек в социальных сетях.

Однако в таком случае клубы НХЛ на двоих должны оставить дома сразу восемь хоккеистов. В «Сан-Хосе» играют Алексей Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. И в лиге на такой шаг идти не готовы, поэтому на заявление МИД Чехии отреагировали в ультимативной форме: по словам генерального менеджера «Шаркс» Майка Грира, без россиян коллектив просто не полетит в Европу.

«Либо мы все поедем, либо никто. Мы команда. Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Я не считаю, что они должны быть наказаны за это. Мы солидарны с ними, и мы все здесь одно целое», — заявил функционер.

Согласны с мнением руководства клуба и хоккеисты. Причём, сами являющие чехами по национальности. Так, защитник «Сан-Хосе» Радим Шимек отметил важность присутствия на матчах форварда Александра Барабанова.

«Я поддерживаю заявление Грира — конечно. Если Барби останется здесь, то и вся наша команда не должна ехать», — приводит слова чеха San Jose Hockey Now.

Нападающий «Шаркс» Томаш Гертл, в свою очередь, подчеркнул, что в данной ситуации спортсмены ни в чём не виноваты.

«Мы поддерживаем команду, а особенно Барби. Я много играл с ним в прошлом году, он отличный парень. Ситуация тяжёлая. Это не ошибка игроков, и его нельзя за это наказывать», — отметил хоккеист.

При этом хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Нэшвилла» Якова Тренина, не исключает вариант с отменой матчей в Праге.

«У лиги чёткая позиция на этот счёт. Все визы у игроков давно стоят, сначала они будут выступать в Швейцарии, а потом — в Чехии. Все эти разговоры — пропаганда, которая не имеет никакого отношения к НХЛ. Ни Чехия, ни другая страна не может не пустить кого-то из игроков. Или встречи просто не состоятся», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Как отметил агент, это мероприятие НХЛ, и никто не может диктовать ей условия. Тем более, Доминик Гашек, который не занимает никакой должности в местной федерации.

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«Для НХЛ он вообще не указ. Как и МИД страны», — добавил Бабаев.

Не все поддерживают позицию Гашека не только за океаном, но и в самой Чехии. Журналист Войтех Жижек считает, что от отмены матчей пострадают в первую очередь европейские болельщики.

«Давайте честно — НХЛ легко обойдётся без матчей в Праге, но их отмена станет большой потерей для чешских болельщиков. С этим же вопросом связан и Кубок мира — 2024. Это турнир исключительно под эгидой заокеанских компаний, для которых он представляет больший интерес и выгоду, чем Олимпиада или чемпионаты мира. И господа из НХЛ уже думают над тем, как протащить россиян на свой турнир. Овечкин, Кучеров и другие просто-напросто более интересны зрителю, нежели чехи, словаки или швейцарцы. И даже события на Украине этого не изменят», — написал он в своей колонке в издании denik.cz.

Странным письмо МИД Чехии в адрес НХЛ выглядит ещё и потому, что никто не запрещает россиянам выступать в местных чемпионатах. Никита Щербак играет в Экстралиге за «Маунтфилд», вратарь Максим Жуков и нападающий Даниил Петров — во втором дивизионе.

Впрочем, боссы НХЛ пока спокойны. По мнению заместителя комиссионера лиги Билла Дэйли, российские хоккеисты выйдут на лёд в вынесенных пражских матчах. По его словам, все хоккеисты уже получили визы и никаких проблем с въездом в страну нет. А подготовка к встречам идёт своим чередом.