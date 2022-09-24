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Форвард «Миннесоты» Капризов заявил, что не боялся остаться в России

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями после возвращения из России в США.

«Боялся ли остаться? Нет, совсем нет», — цитирует российского форварда The Rink Live.

По словам Капризова, он провёл феноменальный первый день в рамках тренировочного лагеря.

«Было приятно увидеть всех ребят. В целом это был действительно хороший день», — заключил Капризов.

Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с возвращением Капризова в США.





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