Генменеджер «Миннесоты» высказался о ситуации с возвращением Капризова в США

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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с возвращением форварда клуба Кирилла Капризова в США.
Генменеджер «Миннесоты» высказался о ситуации с возвращением Капризова в США
  • AP

«С ним всё должно быть в порядке, и с нами всё тоже. Но это деликатный вопрос, который я лучше не буду комментировать», — цитирует Герина журналист Майкл Руссо в Twitter.

По информации СМИ, хоккеисту отказали во въезде в США из-за отсутствия рабочей визы. При этом Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее интернет-портал The Athletic составил рейтинг из десяти лучших контрактов игроков НХЛ в минувшем сезоне.

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