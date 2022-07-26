Контракт Капризова вошёл в топ-10 лучших договоров НХЛ по версии The Athletic

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Интернет-портал The Athletic составил рейтинг из десяти лучших контрактов игроков НХЛ в минувшем сезоне.
Контракт Капризова вошёл в топ-10 лучших договоров НХЛ по версии The Athletic
  • AP
  • © Stacy Bengs

Первое место занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (контракт на пять лет, кэпхит — $9 млн). На второй позиции расположился защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой (соглашение на восемь лет, $9,5 млн). Тройку замкнул капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (четыре года, $12,5 млн).

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов занял десятую строчку. Контракт с россиянином будет действовать ещё четыре года, за каждый из которых хоккеист получит $9 млн.

В минувшем сезоне Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее владелец клуба НХЛ «Миннесота» Крейг Леопольд высказался о контракте с Капризовым.

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