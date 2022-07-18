Владелец «Миннесоты»: мы бы продлили с Капризовым контракт на восемь лет, если бы могли

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Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд высказался о контракте с форвардом клуба Кириллом Капризовым.

«Безусловно, мы любим его. Слушайте, если бы мы могли продлить с ним контракт на восемь лет, мы бы это сделали», — цитирует Леопольда Yahoo.

По информации журналиста Майкла Руссо, хоккеисту отказали во въезде в США из-за отсутствия рабочей визы. При этом Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

В минувшем сезоне хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Капризов занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее Леопольд прокомментировал отказ в выдаче визы США Кириллу Капризову.

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