Владелец «Миннесоты»: буду нервничать, пока Капризов не вернётся в США

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд прокомментировал отказ в выдаче визы США Кириллу Капризову.

«Очень сложно не переживать по поводу его возвращения. Пока он не вернётся в США, я буду немного нервничать. Капризов сейчас нейтрален — он молчит, затаился, и это правильно. Он просто хотел вернуться домой и увидеться с семьёй», — цитирует Леопольда Pioneer Press.

Он выразил надежду, что российский форвард избежит проблем у себя на родине.

По информации журналиста Майкла Руссо, хоккеисту отказали во въезде в США из-за отсутствия рабочей визы. При этом Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

В минувшем сезоне хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Капризов занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее юрист рассказал, почему у Капризова могли возникнуть проблемы с визой США.