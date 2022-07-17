Капризов занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ

Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составили рейтинг из 250 лучших игроков, выступающих в настоящий момент.

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, сообщает официальный сайт НХЛ. Лучшим из россиян стал форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, который занял шестую позицию. Также в топ-10 попали: голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — восьмой, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин на девятом, замкнул десятку партнёр Василевского по команде нападающий Никита Кучеров.

Всего в топ-250 попало 22 российских хоккеиста.

Капризов выступает за «Миннесоту» с января 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок в 81 матче «регулярки» набрал 108 очков (47 + 61).

Ранее агент Шуми Бабаев отреагировал на информацию о том, что Капризов не может вернуться в США.