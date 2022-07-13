Хоккеист Капризов проходит реабилитацию в Германии после перенесённой операции

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Агент Шуми Бабаев отреагировал на информацию о том, что форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не может вернуться в США.
Хоккеист Капризов проходит реабилитацию в Германии после перенесённой операции
  • Legion-Media

«То, что раздувают сейчас, не соответствует действительности. Он перенёс операцию десять дней назад и сейчас, как понимаю, проходит реабилитацию в Германии. Это займет около двух-трёх недель», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

По его словам, после хоккеист отправится в Америку для занятий с местными докторами и подготовки к сезону-2022/23. Он также отметил, что у Капризова есть отсрочка от армии, потому что он студент.

Напомним, что российский хоккеист выступает за «Миннесоту» с января 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок в 81 матче «регулярки» набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

Ранее ведущий канала «Матч ТВ» Антон Анисимов в эфире программы «Есть тема!» сообщил, что Капризов находится в Москве.

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