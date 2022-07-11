«Матч ТВ»: Капризов находится в Москве

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Ведущий канала «Матч ТВ» Антон Анисимов в эфире программы «Есть тема!» сообщил, что форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов находится в Москве.
«Матч ТВ»: Капризов находится в Москве
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«Появилась информация, что Капризов якобы находится в федеральном розыске, но она не получила официального подтверждения. По данным нашего источника, Капризов сейчас находится в Москве», — сказал Анисимов в эфире канала «Матч ТВ».

СМИ сообщали, что Капризов обвиняется по делу о покупке военного билета, однако его отец опроверг то, что его сын приобретал документ.

По информации журналиста Майкла Руссо, хоккеисту отказали во въезде в США из-за отсутствия рабочей визы. При этом Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

В минувшем сезоне хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

Ранее юрист Андрей Князев поделился мнением, почему у Капризова могли возникнуть проблемы с рабочей визой США.

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