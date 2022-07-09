Юрист рассказал, почему у Капризова могли возникнуть проблемы с визой США

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Юрист Андрей Князев поделился мнением, почему у российского форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова могли возникнуть проблемы с рабочей визой США.
Юрист рассказал, почему у Капризова могли возникнуть проблемы с визой США
  • AP

«С нашей стороны я не думаю, что будут какие-то проблемы. Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки — где-то месяц-два. В США это уже налаженная система по выдаче виз, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются. В данном случае то, что у Капризова закончилась, отсутствует рабочая виза, — недоработка клуба, агента», — приводит слова Князева «Чемпионат».

По информации журналиста Майкла Руссо, хоккеисту отказали во въезде в США из-за отсутствия рабочей визы. При этом Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

В минувшем сезоне хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал информацию о том, что Капризов не смог вернуться в США.

 

 

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