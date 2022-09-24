Защитник «Вашингтона» оценил достижения Овечкина в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о рекордах капитана столичной команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Из года в год лидировать в гонке снайперов — это одно, но мы говорим сейчас о реальных вещах. Я ослеп и оцепенел, осознав, насколько высоко Овечкин продвинулся в рейтинге, и насколько это весомо. Пока идёт сезон, складывается ощущение, что достижения устанавливаются одно за другим. Каждый день — нечто особенное», — цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.

36-летний российский нападающий является воспитанником московского «Динамо». Ови в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее ФХР поздравила Александра Овечкина с днём рождения.





