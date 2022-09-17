ФХР поздравила Овечкина с днём рождения

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.

«Александру Овечкину — 37. Поздравляем с днём рождения нападающего нашей сборной, трёхкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли. Побед, Александр Великий!» — говорится в Telegram-канале федерации.

37-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.

Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков назвал Овечкина достоянием мировой и человеческой культуры.