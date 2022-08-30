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Новиков назвал Овечкина достоянием мировой и человеческой культуры

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о капитане клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Новиков назвал Овечкина достоянием мировой и человеческой культуры
  • Gettyimages.ru

«Овечкин — это достояние мировой и человеческой культуры. Мы уже говорили про звезду по имени Ови. Все должны понимать, что на таких великих людях — спортсменах, музыкантах, художниках — держится мир», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

По его словам, к людям, которые пожертвовали многим ради спорта, необходимо только бережное отношение. Тренер также отметил, что «Вашингтон» держится на российском капитане.

«Я очень сомневаюсь, что через 100 лет будет такой Овечкин. И он должен знать, что за ним страна, что за ним болельщики», — добавил Новиков.

36-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.

Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Овечкин выразил надежду на то, что получит шанс сыграть за сборную России на Кубке мира в 2024 году.

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