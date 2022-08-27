Овечкин надеется, что получит шанс сыграть за сборную России на Кубке мира

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о Кубке мира, который может пройти в 2024 году.

«Нам говорили, что мы поедем на Олимпиаду, но получилось по-другому. Конечно, хотелось бы сыграть за сборную России на Олимпиаде, но изменились обстоятельства. Надеюсь, что нам дадут шанс сыграть за сборную России на Кубке мира», — цитирует Овечкина ТАСС.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что участие сборной России в предстоящем турнире находится под вопросом.

Кубок мира проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Победу на турнире в 2016-м одержала сборная Канады.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.









































