военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тардиф: сборная России сохранит место в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.

«Мы принимаем решение от сезона к сезону. Мы будем рады, когда Россия и Белоруссия вернутся на международные турниры, но мы ничего не можем сделать. Только сохранить их место на высшем уровне», — приводит слова Тардифа РИА Новости со ссылкой на эфир TSN.

5 июля дисциплинарный комитет федерации отклонил апелляции Федерации хоккея России на отстранение от международных турниров.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. Организация также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее Тардиф заявил, что IIHF не рассматривает возможность введения ограничений против выступающих в России и Белоруссии легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить