Тардиф: сборная России сохранит место в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.

«Мы принимаем решение от сезона к сезону. Мы будем рады, когда Россия и Белоруссия вернутся на международные турниры, но мы ничего не можем сделать. Только сохранить их место на высшем уровне», — приводит слова Тардифа РИА Новости со ссылкой на эфир TSN.

5 июля дисциплинарный комитет федерации отклонил апелляции Федерации хоккея России на отстранение от международных турниров.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. Организация также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее Тардиф заявил, что IIHF не рассматривает возможность введения ограничений против выступающих в России и Белоруссии легионеров.