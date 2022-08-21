В IIHF заявили, что не станут вводить ограничения против выступающих в России легионеров
«IIHF оставляет решение о санкциях против спортсменов за игру в России и Беларуси на усмотрение независимых стран», — приводит его слова редактор портала The Hockey News Стивен Эллис в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах Международной федерации хоккея.
Генеральный секретарь IIHF Матти Нурминен заявил, что на данный момент рано восстанавливать контакт с Россией.