В IIHF заявили, что не станут вводить ограничения против выступающих в России легионеров

Международная федерация хоккея (IIHF) не рассматривает возможность введения ограничений против выступающих в России и Белоруссии легионеров, заявил президент федерации Люк Тардиф.

«IIHF оставляет решение о санкциях против спортсменов за игру в России и Беларуси на усмотрение независимых стран», — приводит его слова редактор портала The Hockey News Стивен Эллис в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах Международной федерации хоккея.

Генеральный секретарь IIHF Матти Нурминен заявил, что на данный момент рано восстанавливать контакт с Россией.