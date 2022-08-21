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В IIHF заявили, что не станут вводить ограничения против выступающих в России легионеров

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Международная федерация хоккея (IIHF) не рассматривает возможность введения ограничений против выступающих в России и Белоруссии легионеров, заявил президент федерации Люк Тардиф.

«IIHF оставляет решение о санкциях против спортсменов за игру в России и Беларуси на усмотрение независимых стран», — приводит его слова редактор портала The Hockey News Стивен Эллис в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах Международной федерации хоккея.

Генеральный секретарь IIHF Матти Нурминен заявил, что на данный момент рано восстанавливать контакт с Россией.

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