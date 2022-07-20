В IIHF заявили, что пока рано восстанавливать контакт с Россией

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Матти Нурминен считает, что на данный момент рано восстанавливать контакт с Россией.

«В первые недели работы естественного контакта не было ни в какую сторону. Иногда мир меняется, мы держим двери открытыми, но сейчас время для контактов с Россией не настало», — приводит слова Нурминена Iltalehti.

5 июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на отстранение от международных турниров.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф заявил, что федерация ожидает, что дело о недопуске российских сборных на турниры под эгидой организации может быть рассмотрено в CAS.