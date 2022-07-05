В IIHF ожидают, что ФХР может подать иск в CAS

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что федерация ожидает, что дело о недопуске российских сборных на турниры под эгидой организации может быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы ожидаем того, что могут быть слушания в CAS по этому вопросу», — приводит слова Тардифа ТАСС.

5 июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение от международных турниров.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что ФХР изучает дальнейшие перспективы обжалования решения IIHF в CAS.