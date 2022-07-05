Дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на отстранение от международных турниров

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) не удовлетворил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение национальных команд и отмену турниров на территории страны.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении IIHF утверждается, что международная федерация обладала достаточной информацией, чтобы принять и внедрить политику безопасности. Также отмечается, что политика безопасности не носила дискриминационного характера.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее IIHF пригрозила России отстранением от всех турниров сезона-2022/23