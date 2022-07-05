Дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на отстранение от международных турниров

Короткая ссылка
Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) не удовлетворил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение национальных команд и отмену турниров на территории страны.
Дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на отстранение от международных турниров
  • Legion-Media

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении IIHF утверждается, что международная федерация обладала достаточной информацией, чтобы принять и внедрить политику безопасности. Также отмечается, что политика безопасности не носила дискриминационного характера.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее IIHF пригрозила России отстранением от всех турниров сезона-2022/23

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить