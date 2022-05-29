IIHF пригрозила России отстранением от всех турниров сезона-2022/23
- AP
«Если ситуация между Россией и Украиной не изменится в ближайшее время, сборная России по хоккею вынуждена будет пропустить следующий сезон во всех соревнованиях под эгидой IIHF», — цитирует Тардифа РИА Новости.
27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о решении IIHF отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.