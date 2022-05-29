Плющев высказался об отстранении России от ЧМ-2023

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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.
Плющев высказался об отстранении России от ЧМ-2023
  • РИА Новости

«Если нас отстраняют от ЧМ-2023, значит они рассчитывают, что конфликт затянется. Мы не рассчитываем, что он затянется. То, что они бегут впереди паровоза, — их проблема. Нужно ли бороться за право выступить и подавать апелляции? С моей точки зрения, это бесполезное дело. Я бы туда не обращался, чтобы сохранить своё лицо», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о решении IIHF отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.

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