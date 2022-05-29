Фетисов — об отстранении России от ЧМ-2023: у IIHF нет оснований для принятия таких решений

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.
Фетисов — об отстранении России от ЧМ-2023: у IIHF нет оснований для принятия таких решений
  • РИА Новости

«Какие у них есть основания для того, чтобы отстранять сборные России и Белоруссии от чемпионата мира? Организация уважаемая, а принимает очень странные решения!» — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза заявил, что перевод сборной России в первый дивизион чемпионата мира приведёт к обесцениванию турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить