Фетисов — об отстранении России от ЧМ-2023: у IIHF нет оснований для принятия таких решений

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.

«Какие у них есть основания для того, чтобы отстранять сборные России и Белоруссии от чемпионата мира? Организация уважаемая, а принимает очень странные решения!» — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза заявил, что перевод сборной России в первый дивизион чемпионата мира приведёт к обесцениванию турнира.