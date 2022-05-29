В IIHF выступили против перевода России в первый дивизион

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Первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза заявил, что перевод сборной России в первый дивизион чемпионата мира приведёт к обесцениванию турнира.
В IIHF выступили против перевода России в первый дивизион
  • AP

«Сборная России однозначно относится к высшему дивизиону. Если бы мы отправили её в другой дивизион, то обесценили бы турнир. И столкнулись бы с критикой за дискриминацию», — цитирует Бржизу Hokej.cz.

По его словам, устав федерации предназначен для защиты каждого члена. Он также отметил, что Россия и Белоруссия не будут играть весь сезон-2022/23 и если конфликт на Украине будет продолжаться, то через год организация продлит отстранение на следующий сезон.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год. Ранее отстранила сборную России по хоккею от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал ЧМ по хоккею малозначимым турниром в отсутствие сборной России.

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