Свищёв назвал ЧМ по хоккею малозначимым турниром в отсутствие сборной России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о недопуске россиян к участию в чемпионате мира по хоккею.

«Таким решением страны убрали конкурентов. Без России чемпионат мира по хоккею по сути становится малозначимым турниром. Наша команда постоянно претендует на главные награды, а теперь без нас, без наших болельщиков этот турнир потерял всякую актуальность», — цитирует депутата ТАСС.

Свищёв выразил надежду, что Международная федерация хоккея (IIHF) в скором времени снимет санкции с России.

«Посмотрим, как IIHF будет восстанавливать справедливость, когда ситуация изменится», — добавил он.

IIHF 27 мая продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год. Ранее отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Сборная России также не была допущена к участию в мировом первенстве 2022 года, которое в эти дни проходит в Финляндии.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал решение IIHF отстранить Россию от участия в ЧМ.