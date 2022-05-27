Терещенко об отстранении России от ЧМ-2023: в IIHF сидят одни дураки

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить Россию от участия в чемпионате мира 2023 года.

«В IIHF сидят одни дураки. По-другому, увы, сказать не могу. Очень жалко поколение, которое может не сыграть на чемпионатах мира. С другой стороны, у нас есть возможность спокойно готовиться к Олимпиаде. Всё же не верю в то, что сборную России могут не пустить и на неё. Насколько России нужен взрослый ЧМ — вопрос дискуссионный. Смотреть за матчи условной Великобритании неинтересно. Однако порой там демонстрируют хоккей высокого класса. Но принимая участие в подобного рода турнирах, мы можем оценивать, в какую сторону движется наш спорт. Поэтому международные соревнования очень важны. Но и трагедии не произошло», — заявил Терещенко в интервью RT.

Ранее Александр Кожевников назвал чемпионат мира по хоккею без россиян помойкой.