Терещенко об отстранении России от ЧМ-2023: в IIHF сидят одни дураки

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить Россию от участия в чемпионате мира 2023 года.
Терещенко об отстранении России от ЧМ-2023: в IIHF сидят одни дураки
  • Gettyimages.ru
  • © cmannphoto

«В IIHF сидят одни дураки. По-другому, увы, сказать не могу. Очень жалко поколение, которое может не сыграть на чемпионатах мира. С другой стороны, у нас есть возможность спокойно готовиться к Олимпиаде. Всё же не верю в то, что сборную России могут не пустить и на неё. Насколько России нужен взрослый ЧМ — вопрос дискуссионный. Смотреть за матчи условной Великобритании неинтересно. Однако порой там демонстрируют хоккей высокого класса. Но принимая участие в подобного рода турнирах, мы можем оценивать, в какую сторону движется наш спорт. Поэтому международные соревнования очень важны. Но и трагедии не произошло», — заявил Терещенко в интервью RT.

Ранее Александр Кожевников назвал чемпионат мира по хоккею без россиян помойкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить