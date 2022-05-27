Кожевников назвал чемпионат мира по хоккею без россиян помойкой

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что без России чемпионат мира по хоккею потерял свою зрелищность.
Кожевников назвал чемпионат мира по хоккею без россиян помойкой
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Пусть отечественный хоккей временно оказался в изоляции, без нас на первенстве планеты — настоящая помойка. Мировой хоккей многое потерял от нашего отсутствия. Люди уже в открытую говорят, что без русских нет никакого интереса играть. Даже глава IIHF Люк Тардиф прямо заявил, что отсутствие такой большой страны не идёт на пользу крупным турнирам. Ажиотажа вокруг ЧМ больше не наблюдается. Нельзя исключать, что IIHF, понимая это, пойдёт на попятную, однако давление США, Англии, Швеции, Финляндии очень сильно. Они поднимают бучу», — заявил Кожевников в интервью RT.

Ранее Кожевников о решении IIHF заявил, что против России идёт война.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить