Кожевников назвал чемпионат мира по хоккею без россиян помойкой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что без России чемпионат мира по хоккею потерял свою зрелищность.

«Пусть отечественный хоккей временно оказался в изоляции, без нас на первенстве планеты — настоящая помойка. Мировой хоккей многое потерял от нашего отсутствия. Люди уже в открытую говорят, что без русских нет никакого интереса играть. Даже глава IIHF Люк Тардиф прямо заявил, что отсутствие такой большой страны не идёт на пользу крупным турнирам. Ажиотажа вокруг ЧМ больше не наблюдается. Нельзя исключать, что IIHF, понимая это, пойдёт на попятную, однако давление США, Англии, Швеции, Финляндии очень сильно. Они поднимают бучу», — заявил Кожевников в интервью RT.

Ранее Кожевников о решении IIHF заявил, что против России идёт война.