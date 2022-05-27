Кожевников — о решении IIHF: против нас идёт война

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить Россию от участия в чемпионате мира 2023 года.
Кожевников — о решении IIHF: против нас идёт война
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Ни о какой надежде на лучшее речи не шло. Нужно понимать, что против нас идёт война. Чего же вы хотели? К сожалению, IIHF своё решение не поменяет. Что сказать, негодяи! Будем ждать. Дальше уже должна работать федерация. Ей следует сделать всё, чтобы сборная России не пропустила ЧМ-2024», — заявил Кожевников в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею после снятия отстранений.

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