Кожевников — о решении IIHF: против нас идёт война

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить Россию от участия в чемпионате мира 2023 года.

«Ни о какой надежде на лучшее речи не шло. Нужно понимать, что против нас идёт война. Чего же вы хотели? К сожалению, IIHF своё решение не поменяет. Что сказать, негодяи! Будем ждать. Дальше уже должна работать федерация. Ей следует сделать всё, чтобы сборная России не пропустила ЧМ-2024», — заявил Кожевников в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею после снятия отстранений.