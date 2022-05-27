Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею после снятия отстранений
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«На конгрессе IIHF поступило интересное предложение: объединить дивизионы 1А и 1Б. В таком случае в турнире будут принимать участие десять команд. Россия и Белоруссия могут стать 11-й и 12-й командами, когда будут восстановлены», — заявил журналист Бёрнд Фраймюллер в Twitter.
27 мая IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в ЧМ-2023. Федерация также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
Было решено, что мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.
Ранее сообщалось, что президент IIHF Люк Тардиф считает, что с российских и белорусских команд стоит как можно скорее снять санкции.