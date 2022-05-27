Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею после снятия отстранений

Сборные России и Белоруссии могут попасть в первый дивизион чемпионата мира по хоккею, когда Международная федерация хоккея (IIHF) снимет с них отстранения.

«На конгрессе IIHF поступило интересное предложение: объединить дивизионы 1А и 1Б. В таком случае в турнире будут принимать участие десять команд. Россия и Белоруссия могут стать 11-й и 12-й командами, когда будут восстановлены», — заявил журналист Бёрнд Фраймюллер в Twitter.

27 мая IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в ЧМ-2023. Федерация также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Было решено, что мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.

Ранее сообщалось, что президент IIHF Люк Тардиф считает, что с российских и белорусских команд стоит как можно скорее снять санкции.