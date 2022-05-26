IIHF хочет скорого возвращения России и Белоруссии в международный хоккей

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что с российских и белорусских команд стоит как можно скорее снять санкции.
IIHF хочет скорого возвращения России и Белоруссии в международный хоккей
  • AFP
  • © Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

«Мы хотим находиться в контакте с ними. Вот почему не хотим приостанавливать работу федераций и их делегаций. Мы хотим, чтобы как можно скорее все было хорошо и они вернулись в нашу семью», — цитирует Тардифа ТАСС.

Он подчеркнул, что очень важно продолжать поддерживать контакты с Федерацией хоккея России (ФХР).

«Я и хотел, чтобы представители России присутствовали на конгрессе, пускай виртуально. Как я уже сказал, мы хотим сохранить их в семье, и все разделяют мою точку зрения», — заключил он.

Напомним, что IIHF отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине, а также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата мира — 2022.

Ранее Аркадий Ротенберг заявил, что нынешний чемпионат мира по хоккею без сборной России — не очень.

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