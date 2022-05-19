Аркадий Ротенберг: нынешний чемпионат мира по хоккею без сборной России — не очень

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Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг считает, что чемпионат мира по хоккею 2022 года без участия сборной России смотрится не очень хорошо.
Аркадий Ротенберг: нынешний чемпионат мира по хоккею без сборной России — не очень
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«Нынешний чемпионат мира по хоккею без России — не очень. Рано или поздно справедливость восторжествует. Они поймут, что Россия нужна», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине, а также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата мира — 2022.

Ранее сообщалось, что партнёр IIHF подтвердил, что российский букмекер остался спонсором чемпионата мира — 2022.

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