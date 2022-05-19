Аркадий Ротенберг: нынешний чемпионат мира по хоккею без сборной России — не очень

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг считает, что чемпионат мира по хоккею 2022 года без участия сборной России смотрится не очень хорошо.

«Нынешний чемпионат мира по хоккею без России — не очень. Рано или поздно справедливость восторжествует. Они поймут, что Россия нужна», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине, а также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата мира — 2022.

Ранее сообщалось, что партнёр IIHF подтвердил, что российский букмекер остался спонсором чемпионата мира — 2022.