Партнёр IIHF подтвердил, что российский букмекер остался спонсором чемпионата мира — 2022
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«Я могу подтвердить, что «Лига ставок» является рекламным партнёром чемпионата мира — 2022 на основании многолетнего соглашения. В этом году оно реализуется при помощи цифрового наложения. Это рекламное решение ориентировано только на российский рынок», — цитирует Марти ТАСС.
Первенство планеты проходит в Хельсинки и Тампере 13 по 29 мая.
Напомним, что IIHF отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине, а также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата мира — 2022.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.