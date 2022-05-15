Партнёр IIHF подтвердил, что российский букмекер остался спонсором чемпионата мира — 2022

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Старший вице-президент компании «Инфронт» Бруно Марти, которая является маркетинговым партнёром Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил, что российская букмекерская контора «Лига ставок» продолжает оставаться спонсором чемпионата мира 2022 года в Финляндии.
Партнёр IIHF подтвердил, что российский букмекер остался спонсором чемпионата мира — 2022
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  • © RvS.Media/Monika Majer

«Я могу подтвердить, что «Лига ставок» является рекламным партнёром чемпионата мира — 2022 на основании многолетнего соглашения. В этом году оно реализуется при помощи цифрового наложения. Это рекламное решение ориентировано только на российский рынок», — цитирует Марти ТАСС.

Первенство планеты проходит в Хельсинки и Тампере 13 по 29 мая.

Напомним, что IIHF отстранила российские сборные от участия в турнирах под её эгидой из-за ситуации на Украине, а также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата мира — 2022.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.

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