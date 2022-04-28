Третьяк заявил, что Россия будет пытаться вернуть право проведения ЧМ и МЧМ по хоккею

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.
Третьяк заявил, что Россия будет пытаться вернуть право проведения ЧМ и МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Мы будем пытаться провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодёжный чемпионат мира в Новосибирске и Омске. Мы будем пытаться сделать всё, чтобы через какое-то время нам вернули чемпионаты мира», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределённый срок, а также лишила Омск и Новосибирск права на проведение МЧМ-2023 и Санкт-Петербург — права проведения ЧМ-2023.

IIHF 3 мая проведёт слушания по делу об отстранении российских сборных от международных стартов и переносе молодёжного чемпионата мира из России.

Ранее сообщалось, что ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира 2023 года в России.

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