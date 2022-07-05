ФХР изучает дальнейшие перспективы обжалования решения IIHF в CAS
- РИА Новости
«ФХР изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в CAS с учетом складывающейся практики по другим видам спорта», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.
5 июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на отстранение от международных турниров.
27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
Ранее в ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Микса Индрашиса.