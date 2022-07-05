ФХР изучает дальнейшие перспективы обжалования решения IIHF в CAS

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Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает дальнейшие перспективы обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных и отмене турниров на территории страны.
ФХР изучает дальнейшие перспективы обжалования решения IIHF в CAS
  • РИА Новости

«ФХР изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в CAS с учетом складывающейся практики по другим видам спорта», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

5 июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на отстранение от международных турниров.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее в ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Микса Индрашиса.

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