ФХР изучает дальнейшие перспективы обжалования решения IIHF в CAS

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает дальнейшие перспективы обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных и отмене турниров на территории страны.

«ФХР изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в CAS с учетом складывающейся практики по другим видам спорта», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

5 июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на отстранение от международных турниров.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее в ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Микса Индрашиса.