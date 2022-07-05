В ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Индрашиса

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Хоккейный клуб «Спартак» выступил с заявлением по поводу ситуации с контрактом латвийского форварда Микса Индрашиса.
В ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Индрашиса
  • РИА Новости

«Контракт между ХК «Спартак» Москва и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) и должны исполняться», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Отмечается, что этот вопрос будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Также в заявлении говорится, что в случае неисполнения контрактных обязательств Индрашис должен будет выплатить компенсацию согласно регламенту КХЛ.

Форвард в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 в 46 матчах за «Витязь» и «Адмирал» набрал 17 очков (семь голов + десять результативных передач).

Ранее Индрашис отреагировал на информацию о заключении контракта с московским «Спартаком».

 

 

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