В ХК «Спартак» выступили с заявлением из-за ситуации с контрактом Индрашиса

Хоккейный клуб «Спартак» выступил с заявлением по поводу ситуации с контрактом латвийского форварда Микса Индрашиса.

«Контракт между ХК «Спартак» Москва и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) и должны исполняться», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Отмечается, что этот вопрос будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Также в заявлении говорится, что в случае неисполнения контрактных обязательств Индрашис должен будет выплатить компенсацию согласно регламенту КХЛ.

Форвард в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 в 46 матчах за «Витязь» и «Адмирал» набрал 17 очков (семь голов + десять результативных передач).

Ранее Индрашис отреагировал на информацию о заключении контракта с московским «Спартаком».