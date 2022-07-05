Хоккеист Индрашис опроверг информацию о заключении контракта со «Спартаком»

Нападающий сборной Латвии по хоккею Микс Индрашис отреагировал на информацию о заключении контракта с московским «Спартаком».

«Информация, опубликованная «Спартаком», о моём переходе в этот клуб не соответствует действительности, у меня на руках нет действующего контракта с этим клубом! Они недовольны моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны», — написал Индрашис в соцсетях.

Он также отметил, что является патриотом своей страны и не собирается играть за Россию.

Форвард в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 в 46 матчах за «Витязь» и «Адмирал» набрал 17 очков (семь голов + десять результативных передач).

Ранее сообщалось, что красно-белые заключили контракт с Индрашисом.