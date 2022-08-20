Россия и Белоруссия пропустят следующий сезон во всех турнирах IIHF

Сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах Международной федерации хоккея (IIHF).

Об этом сообщает журналист Крис Питерс в Twitter со ссылкой на главу организации Люка Тардифа.

5 июля дисциплинарный комитет федерации отклонил апелляции Федерации хоккея России на отстранение от международных турниров.

27 мая IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. Организация также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее генеральный секретарь IIHF Матти Нурминен заявил, что на данный момент рано восстанавливать контакт с Россией.