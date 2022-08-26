Политика против зрелищности: почему у сборной России по хоккею есть шанс выступить на Кубке мира — 2024

Руководство НХЛ объявило о планах провести в 2024 году Кубок мира. На нём впервые за восемь лет смогут выступить все звёздные хоккеисты. Ради турнира лига даже готова сделать паузу в регулярном чемпионате в феврале. Основной вопрос для российских болельщиков — сможет ли принять участие в соревнованиях национальная команда. Ведь впервые за долгое время форму сборной смогут надеть Александр Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов и другие. У организаторов ответа пока нет. Однако ключевым фактором в принятии решения у боссов НХЛ, скорее всего, будет не политика, а собственная прибыль.

Национальная хоккейная лига объявила, что планирует провести в 2024 году Кубок мира. Турнир уже проходил трижды — в 1996, 2004 и 2016 годах — и по своему статусу ранее составлял серьёзную конкуренцию всем крупным соревнованиям. В первую очередь Олимпиаде. Хотя и был по своей сути коммерческим. Теперь же, после того как представители НХЛ пропустили Игры дважды, он и вовсе выйдет на первый план, поскольку соберёт всех звёзд в одном месте.

Главным недостатком предыдущих трёх Кубков мира считалось время проведения. Изначально лига выбрала август и сентябрь, чтобы не вносить изменений в свой календарь. Однако для всех клубов, в том числе европейских, это самое начало чемпионатов. В этот период спортсмены ещё находятся под нагрузками и только набирают форму. А значит, турнир, скорее, можно назвать предсезонным, чем реальной проверкой на прочность национальных сборных. На этот раз руководство НХЛ учло критику предыдущих лет и рассматривает вариант с объявлением перерыва в феврале — посередине регулярки. В эти сроки обычно проходит и Олимпиада.

Ещё одно важное отличие будущих соревнований — география. В 2016 году все матчи проходили в Торонто. Однако в этот раз лига планирует вернуться к практике первых двух Кубков мира и провести один из предварительных раундов в Европе, чтобы максимально задействовать мировой рынок и побольше заработать. Ведь на звёзд НХЛ соберутся посмотреть полные трибуны и в Германии, и в Финляндии, и в Швеции. Ранее обделена была только Россия.

Формат турнира, судя по высказываниям заместителя комиссара лиги Билла Дэйли, претерпит минимальные изменения. Это вполне понятно. Он и раньше выглядел намного привлекательнее, чем на Олимпиаде, тем более на чемпионате мира: восемь команд разбиты на две группы. Две лучшие выходят в полуфинал. Таким образом, у сборных практически нет права на ошибку. А значит, настоящая борьба начинается уже с первой игры. Победитель определяется в серии до двух побед, что, с одной стороны, растягивает удовольствие болельщикам, с другой — убирает фактор случайности при определении чемпиона.

Главное отличие нового Кубка мира будет заключаться, скорее всего, в составе участников. В начале года сообщалось, что НХЛ не планирует на этот раз создавать специальные команды: ранее в соревнованиях принимали участие сборные Европы и Северной Америки (игроки до 23 лет). Кроме того, по словам Дейли, в лиге рассматривается вопрос расширения турнира до десяти коллективов за счёт добавления ещё одного предварительного раунда.

Ключевой вопрос для российских болельщиков — допустят ли до Кубка мира подопечных Алексея Жамнова. Пока в НХЛ не могут ответить на этот вопрос, поскольку решение будет зависеть от целого ряда факторов.

С одной стороны, сама лига проигнорировала все рекомендации МОК и позволила Александру Овечкину и его соотечественникам выступать в чемпионате, а Валерий Ничушкин и вовсе поднял над головой Кубок Стэнли.

С другой, организация соревнования проходит при участии IIHF, а у федерации есть жёсткая позиция: ещё на прошлой неделе глава организации Люк Тардиф объявил, что сборные России и Белоруссии не будут допущены до международных стартов и в 2023 году. Хотя ситуация в мире меняется очень быстро и уже зимой всё может быть совершенно по-другому.

Кроме того, максимально категоричны в своих высказываниях представители скандинавских стран, которые уже устанавливали ультиматумы спортивным федерациям. Вспомнить хотя бы ситуацию с российскими лыжниками, когда FIS допустила их до этапа Кубка мира, однако норвежцы пошли на крайние меры, пообещав вообще отменить гонки, если там появятся Александр Большунов и его товарищи по команде.

Однако НХЛ куда более сильная организация, в последние годы сама устанавливающая правила игры на международной арене. Иначе представители лиги не пропустили бы последние две Олимпиады. А во главе угла у неё стоит прибыль. Именно поэтому, в принципе, и создана альтернатива хоккейному турниру на Олимпиаде. В таком случае не нужно делиться деньгами ни с IIHF, ни с МОК, а также можно устанавливать собственные правила по продаже телевизионных и других прав.

Исходя из этой логики, на чаше весов будут вовсе не чьи-либо рекомендации и желания, а анализ рынка, а также способность искать компромиссы. Так, сборную России можно отправить в группу, которая выступит в Северной Америке, и исключить встречу с европейскими коллективами до стадии полуфинала. Да, в начале года уже было объявлено о нежелании создавать специальные команды, однако от этого можно легко отказаться и придумать отечественному коллективу другое название.

Без сборной России, куда могут войти Александр Овечкин, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Игорь Шестёркин, Валерий Ничушкин, Кубок мира, безусловно, очень многое потеряет. Именно поэтому боссы НХЛ сейчас не говорят категоричного нет. Однако всё в итоге будут решать не политики, а спонсоры и телевещатели. Постоянным партнёрам, как мы видим, всё равно, кто выходит на лёд: им главное шоу, которое без российских спортсменов будет не таким ярким. Но лиге этого мало, она смотрит в Европу и Азию, в том числе Китай. И здесь всё уже не так однозначно.

К счастью, турнир запланирован на февраль 2024 года. И пока не прозвучало категоричного нет, у сборной России по хоккею остаётся шанс выступить на Кубке мира.