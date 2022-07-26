«Может, в политику метит»: известного вратаря Гашека осудили за призыв сажать в тюрьму играющих в РФ чешских хоккеистов

Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек крайне негативно воспринял новость о переходе форварда Дмитрия Яшкина в санкт-петербургский СКА. Олимпийский чемпион 1998 года упрекнул соотечественника в поддержке спецоперации на Украине и призвал сажать в тюрьму чешских спортсменов, согласившихся выступать в России. В отечественном хоккейном сообществе раскритиковали легендарного голкипера и упрекнули его в лицемерии.

За последнее время иностранные хоккеисты неоднократно подвергались давлению за решение выступать в КХЛ, однако случай с Дмитрием Яшкиным выделяется на общем фоне. За подписание контракта с санкт-петербургским СКА чешского форварда раскритиковали не только местные СМИ и болельщики, но и легендарный голкипер Доминик Гашек. Олимпийский чемпион 1998 года упрекнул Яшкина в поддержке «российского режима», а также призвал отправлять в тюрьму тех граждан страны, которые согласились на работу в РФ.

Отечественные болельщики уже давно знакомы с Яшкиным. В сезоне-2018/19 он выступал за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, но не убедил тренеров и летом впервые отправился в КХЛ. Чех перешёл в московское «Динамо» и с ходу стал одним из сильнейших нападающих лиги. В первый же год он занял второе место в гонке бомбардиров (31 + 32), уступив по числу очков лишь партнёру по звену Вадиму Шипачёву, а в следующем сезоне отгрузил 38 шайб и стал лучшим снайпером лиги. После этого Дмитрий посчитал логичным вновь попытать счастья в НХЛ и пошёл в «Аризону», но всё испортила тяжелейшая травма. В ноябре он получил повреждение нижней части тела во встрече с «Нэшвиллом» и выбыл до конца регулярки, набрав всего одно очко в 12 матчах.

Карьере Яшкина потребовалась перезагрузка, которую он решил провести в России. К этому моменту права на уроженца Омска по-прежнему принадлежали «Динамо», но москвичи затеяли перестройку и могли быть не заинтересованы в том, чтобы привлечь высокооплачиваемого звёздного хоккеиста. Этим и воспользовался СКА, который выплатил бело-голубым компенсацию за его контракт. По данным «Спорт-Экспресса», она составила 35 млн рублей. При этом в Санкт-Петербурге Дмитрию предложили крайне выгодные условия. По информации «Матч ТВ», за один сезон он может заработать до 100 млн рублей.

«Петербургский СКА вышел на нас с очень выгодным предложением. У нас было несколько вариантов обмена прав. Мы сделали выбор в пользу денежной компенсации, выгодной для клуба», — заявил генеральный менеджер москвичей Андрей Сопин.

Как рассказал агент нападающего Глеб Чистяков, в его услугах было заинтересовано несколько команд НХЛ, но Дмитрий предпочёл возвращение в Россию.

«Контракт со СКА заключен сроком на сезон. По моим данным, переговоры с московским «Динамо», у которого были права на Дмитрия в КХЛ, получились достаточно продолжительными, но за подробностями лучше обратиться в клубы. Яшкин рад вернуться в КХЛ. У него были варианты в НХЛ, но на данный момент они его не устроили. В СКА хорошие условия и шанс себя проявить, а также побороться за Кубок Гагарина. Это была одна из главных мотиваций», — сказал представитель форварда «Чемпионату».

В стране приезд Яшкина в Северную столицу был воспринят исключительно положительно. В его лице лига получила яркого и высококлассного спортсмена, способного одним своим присутствием поднять престиж первенства и продемонстрировать, что в нём по-прежнему готовы играть топовые иностранцы. И это особенно важно с учётом недавних событий. Латвиец Микс Индрашис отказался защищать цвета «Спартака» и заключил соглашение с немецким «Швеннингером», несмотря на действующий контракт с красно-белыми. А Даниэль Одетт расторг договор с подмосковным «Витязем» спустя пару месяцев после подписания.

«Яшкин по меркам КХЛ — элитный игрок, в связи с этим претендовать на него мог только ограниченный круг команд. СКА выиграл эту борьбу, с чем менеджмент… можно поздравить. Линия атаки петербуржцев и так выглядела внушительно, а приход Яшкина добавит ей мощи. Дмитрий — лидер, а в КХЛ он проявил себя как снайпер. Менеджмент СКА убедил европейского игрока приехать в Россию — сейчас это особенно ценно, когда речь идёт о хоккеисте такого класса, как Яшкин. Так что это однозначно победа на трансферном рынке, и клуб значительно укрепил свои позиции на Западе», — сказал «Чемпионату» известный в прошлом арбитр и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

Правда, в Чехии переход Яшкина был воспринят далеко не так положительно. Фанаты раскритиковали его решение в соцсетях, но дальше всех пошёл Доминик Гашек. Он оставил около 30 сообщений на эту тему в социальных сетях, не только осудив выступающих в России чешских атлетов, но и призвав запретить это на законодательном уровне. По мнению Гашека, адекватной мерой наказания за такое стали бы 15 лет лишения свободы.

«Работа гражданина Чехии в России — это поддержка спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — написал Гашек.

В России слова легендарного голкипера ожидаемо вызвали возмущение, а многие поспешили припомнить чеху его выступления за «Спартак», в составе которого тот провёл последний сезон в своей карьере. Так, двукратный олимпийский чемпион Александра Кожевников назвал заявление Гашека «бредом» и удивился, как тот поменял свою позицию.

«Раньше искал встречи с русскими, играл тут — и всё было хорошо. Сейчас Доминик вот так переметнулся. Просто маленький фашистик, больной человек», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Согласился с ним и трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. По его мнению, в случае утверждения такого закона правительству Чехии стоит первым делом применить его по отношению к самому Гашеку.

«Пускай его посадят — он же работал в России в своё время. Нормально работал. Если он идиот, то что можно сказать? Они там все идиоты. Какое-то бессилие, безумие, просто слабоумие. Натуральный идиот. Пускай приедет в Россию — посмотрим. Всё это популизм. В России безопаснее, чем во всём мире, и жизнь совсем другая, чем во всём мире», — приводит слова Терещенко «Чемпионат».

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В свою очередь, бывший тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев предположил, что такими заявлениями Гашек надеется устроить себе карьеру в политике.

«Гашек уже давно изрыгает всякие нечистоты в наш адрес. Хотя сам кормился тут прилично и радовался всему, что ему давали. Всегда были те, кто наживается на дешёвом авторитете. Может, Гашек в политику метит, в Чехии уже были руководители из актёров, теперь будет ещё и вратарь с отбитой головой. Скажется ли это давление на Яшкине? Все люди живые, любое психологическое давление оказывает влияние. Зависит от того, насколько Яшкин к такому адаптирован и готов. Корни-то у него русские. Раз он принял предложение СКА — значит, понимал, на что идёт», — выразил мнение Плющев.

Двукратный победитель Олимпийских игр Борис Михайлов призвал не обращать внимания на слова Гашека, а экс-форвард «Авангарда» Максим Сушинский попросил не смешивать политику и спорт.

«Ну раз они это замесили, то пусть пожинают это. Спортсмены сами этого не хотят. Они играют и зарабатывают деньги. А Гашек чего заговорил? Он же тоже для чего-то приезжал в Россию? Конечно, чтобы заработать побольше денег. А чего он тогда играл в России, если является таким русофобом?» — сказал Сушинский в интервью Sport24.