Запрет на переход, давление на семью и угрозы в соцсетях: как иностранных хоккеистов принуждают не выступать в КХЛ

Федерация хоккея Латвии наложила запрет на переход голкипера Яниса Калниньша в «Амур», а Лукаш Клок расторг контракт с «Трактором» из-за поступавших ему угроз в соцсетях. Таким образом, защитник стал уже четвёртым чешским хоккеистом команды, отказавшимся выступать в КХЛ из-за давления на родине. Кто ещё из иностранцев принял решение покинуть лигу и как это отразилось на клубах — в материале RT.

Сложная геополитическая ситуация в мире продолжает оказывать прямое влияние на российские спортивные первенства. Количество легионеров в них постепенно сокращается, а многие из решивших продолжить карьеру в России сталкиваются с серьёзными сложностями на родине. Речь идёт как о запрете выступать за национальную команду, так и о травле в соцсетях. При этом в случае с латвийским голкипером Янисом Калниньшем местная хоккейная федерация (LHF) пошла дальше и попыталась наложить запрет на его переход в «Амур».

Ситуация вокруг Калниньша получила широкое освещение в прессе ещё пару недель назад, когда стало известно о подписании соглашения между вратарём и «Амуром». В Латвийской федерации хоккея поспешили отреагировать и заявили об отстранении спортсмена от выступлений за сборную своей страны. А также отметили, что вердикт не будет изменён даже в том случае, если вратарь когда-либо вернётся в местный чемпионат. Сам голкипер не остался в стороне. По его словам, он хорошо обдумал решение и выбрал наилучший вариант для своей семьи, хотя прекрасно понимал, какую реакцию это может вызвать на родине.

Казалось, на этом в истории Калниньша была поставлена точка, однако федерация не успокоилась и продолжила попытки осложнить жизнь своему атлету. По сообщениям на официальном сайте организации, на этой неделе заявка на переход голкипера поступила в трансферную систему Международной хоккейной федерации, но LHF наложила на неё запрет.

Пока неизвестно, как на это событие отреагировали в IIHF и способно ли наложенное LHF вето помешать выступлениям Калниньша в КХЛ. Тем не менее этот случай лишний раз указывает на нынешнее положение дел в мировом хоккее. В настоящее время многие иностранные игроки находятся под серьёзным давлением, из-за чего вынуждены отказываться представлять российские команды.

Так, несколько дней назад контракт с «Нефтехимиком» вынужденно расторг Лукаш Клок. Чешский защитник пополнил состав нижнекамцев в 2021 году и с ходу стал вторым бомбардиром коллектива в регулярке. В 44 матчах он записал на свой счёт пять голов и 26 передач, по числу очков уступив лишь форварду Марату Хайруллину (17 + 15). При этом в плей-офф он не сбавил обороты и вырвался на первое место по количеству результативных баллов (1 + 3). И хотя это не позволило «волкам» преодолеть первый раунд плей-офф, легионер оставил о себе крайне приятное впечатление.

Судя по всему, сам Клок также был доволен своим новым клубом и ещё в конце 2021-го поспешил заключить с ним новое двухлетнее соглашение, но не смог его выполнить. И это при том, что сам чех хотел остаться в Нижнекамске.

«На родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что всё уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье, не прекращается и по сей день. В сложившейся ситуации важнее безопасность хоккеиста и его семьи. Поэтому пришли к соглашению о расторжении действующего контракта с Клоком. Подчеркну, что при этом права на игрока остаются за нашим клубом. Надеемся, что ситуация со временем стабилизируется и Лукаш сможет вернуться к нам», — заявил директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Сам Клок очень тепло попрощался с клубом и признался, что ему грустно покидать Нижнекамск. А впоследствии подтвердил информацию о поступавших в его адрес угрозах. В интервью Sport.cz он сказал, что ему неоднократно отправляли пугающие сообщения с анонимных аккаунтов в соцсетях, а в Чехии большинство негативно относится к выступающим в КХЛ спортсменам. При этом сам Лукаш не стал плохо отзываться о России и россиянах.

Судя по всему, в схожем ключе проходило и расставание с Лоуренсом Пилутом. В прошлом сезоне защитник представлял «Трактор» и помог челябинцам пробиться в финал Восточной конференции впервые с 2018 года, но летом покинул команду. Как и Клок, следующий соревновательный год он проведёт в Северной Америке. Но если чех выбрал «Аризону», то швед поехал в «Баффало». При этом у российского коллектива остались права на хоккеиста, а также надежды на его возвращение. И это неудивительно. Хотя тот довольно посредственно смотрелся в регулярке (0 + 11), в плей-офф раскрылся и «настрелял» восемь (1 + 7) очков. Больше набрали лишь Виталий Кравцов (7 + 3) и Томаш Гика (5 + 7).

«Права на Пилута в КХЛ остаются у «Трактора». Договорились с ним, что станем смотреть, как будет меняться ситуация, и будем надеяться на лучшее. В будущем сезоне на место Пилута есть кандидаты среди иностранных хоккеистов», — цитирует «Рейтинг букмекеров» генерального директора клуба Ивана Савина.

Таким образом, Пилут пополнил список легионеров «Трактора», которые не помогут ему в новом сезоне КХЛ. Ещё в мае стало известно, что грядущий чемпионат пропустят голкипер Роман Вилл, а также форварды Томаш Гика и Лукас Седлак. Под вопросом остаётся и будущее Ника Бэйлена, имеющего белорусский паспорт. Зато точно сыграет финн Теэму Пулккинен.

«В конце февраля у ребят были опасения. Они не понимали, что происходит, говорили о давлении, которое оказывается на них самих и их семьи. Но благодаря совместной работе тренерского штаба и руководства удалось убедить их остаться. Объяснили, что никакого давления здесь не будет. Все возникшие, в том числе и финансовые, вопросы для них были решены. Хотя во время плей-офф чувствовалось беспокойство, и это отражалось на их игре. Когда сезон завершился, они заявили, что дальше будут смотреть по ситуации. Томаш Гика сразу сказал, что вряд ли вернётся. Была вероятность возвращения Вилла и Седлака, но они всё-таки решили играть в Чехии. Могу сказать, что никаких проблем с легионерами в «Тракторе» не было, они профессионалы и хорошие люди», — говорил в июне главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин.

Но если те же чешские игроки «Трактора» заблаговременно уведомили руководство о своём намерении и предоставили коллективу достаточно времени на поиск замены, то некоторые поступили не так красиво. Например, Даниэль Одетт. Прошлую регулярку канадец завершил в статусе третьего бомбардира подмосковного «Витязя», а в мае подписал с ним новый контракт. Однако менее двух месяцев спустя тот был расторгнут по его инициативе. В самой команде не стали комментировать случившееся, зато своё мнение высказал звёздный форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв.

«Вот вижу новость, что Даниэль Одетт не приедет в «Витязь». Это понять трудно. Зачем подписывать контракт, если потом не выходить на работу? Если ты сразу знаешь, что в России играть не будешь, то зачем ставил подпись? Думаю, теперь будут больше делать ставку на молодёжь. Они получат больше игрового времени. Посмотрим, кто как воспользуется своим шансом. Вот в прошлом сезоне Димка Рашевский замечательно выстрелил в «Динамо»… Если сейчас иностранцев будет меньше, то такие звёздочки… будут зажигаться чаще», — заявил серебряный призёр Олимпиады в Пекине «Матч ТВ».

Также можно вспомнить инцидент с Миксом Индрашисом. Если верить «Спартаку», то латвийский нападающий заключил контракт с москвичами, но впоследствии назвал эту информацию недостоверной. По его словам, в настоящий момент он имеет действующий договор с другим клубом. Он также подчеркнул, что является патриотом своей страны, тем самым намекнув на невозможность его переезда в Россию.

В свою очередь, в «Спартаке» заверили, что соглашение было оформлено в соответствии с регламентом и зарегистрировано в Центральном информационном бюро КХЛ, следовательно, было признано IIHF и должно исполняться.

«Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» (Москва) и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ», — отметили в пресс-службе красно-белых.

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И хотя до закрытия периода дозаявок остаётся ещё достаточно времени, а ростеры многих представителей лиги ещё не укомплектованы, уже сейчас можно судить о сокращении числа иностранцев. Безусловно, во многом это связано с уходом из чемпионата финского «Йокерита» и латвийского «Динамо», но и без этого разница более чем существенная. Для сравнения: в прошлом сезоне в КХЛ выступали 294 легионера — 33,3% от всех 883 игроков первенства. И если верить авторитетному порталу EliteProspects, в настоящее время их число сократилось до 114 (20,1%). Да, во многом это обусловлено отсутствием информации по составу китайского «Куньлуня», но и с учётом этого разница более чем существенная.

В результате в КХЛ уже появилось несколько команд, не имеющих в своём распоряжении ни одного легионера из дальнего зарубежья. В том же «Ак Барсе» пока числятся лишь белорус Кристиан Хенкель и казахстанец Кирилл Панюков, а «Локомотив» и вовсе состоит исключительно из россиян. И, как отметил главный тренер ярославцев Игорь Никитин, причина тому — отсутствие достойных кандидатов.

«У нас есть две позиции, которые мы будем усиливать. Мы ищем. Я бы не говорил, что мы будем играть без легионеров, — просто у нас есть достаточное количество ребят с российским паспортом, достаточно молодёжи. Здесь как раз нужно использовать этот шанс. Мы ищем нападающих. Рынок сейчас достаточно пустой. В то же время мы не зациклены на том, что обязательно должны кого-то найти. Готовы начинать сезон и работать с теми, кто сейчас есть в команде», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Таким образом, уже сейчас можно говорить, что в первенстве-2022/23 чуть больше возможностей проявить себя получат россияне, до настоящего момента уступавшие конкуренцию спортсменам из-за рубежа. Вопрос лишь в том, как это отразится на уровне самого турнира.