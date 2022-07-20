Знарок заявил, что очень доволен составом «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о ходе подготовки команды к старту в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Конечно, доволен составом. Хотелось бы пройти всю подготовку без травм. У нас собрались все звёзды — мне это очень нравится», — цитирует Знарка ТАСС.

Тренер команды из столицы Татарстана подчеркнул, что не испытывает психологического давления из-за работы со звёздными хоккеистами.

«Четыре года в сборной был — и каждый год в медалях, значит, справлялся. Это человеческие отношения. Насчёт давления — всё будет хорошо», — добавил Знарок.

В «Ак Барс» летом пришли Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев и Вячеслав Войнов. Новый контракт с казанским клубом подписал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

«Ак Барс» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 сыграет в гостях с московским «Динамо».

Ранее Знарок с раздражением ответил на вопрос о составе хоккеистов команды из столицы Татарстана в сезоне-2022/23.