Знарок — о создании дрим-тим в «Ак Барсе»: что ты дурку включаешь

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок с раздражением ответил на вопрос о составе хоккеистов команды из столицы Татарстана в сезоне-2022/23.

«Зачем сравнивать с 2005 годом? Тогда из НХЛ подъехало столько народу. Какой дрим-тим, там собрали энхаэловцев, а здесь — свои ребята», — цитирует тренера РИА Новости.

Он подчеркнул, что другие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) также заметно усилились в межсезонье. Среди них действующий чемпион — московский ЦСКА, омский «Авангард», санкт-петербургский СКА, финалист Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург».

«Почему про те составы не говорите? У нас ни одного иностранца нет. Я про иностранцев говорю, что ты дурку включаешь», — сказал Знарок.

В «Ак Барс» летом пришли Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов. Новый контракт с казанским клубом подписал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Ранее бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд высказался о выступлении российского форварда Александра Радулова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).