Вайсфельд: Радулов не стал бы звездой первой величины в НХЛ

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Бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд высказался о выступлении российского форварда Александра Радулова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Вайсфельд: Радулов не стал бы звездой первой величины в НХЛ
  • AP

«Звездой первой величины Радулов, скорее всего, не стал бы. Но он был бы игроком явно выше среднего уровня в НХЛ. Скажем так, стал бы звездой второго уровня. Сравнивать с Кросби, Малкиным, Овечкиным, Стэмкосом я бы не стал», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

По его мнению, Радулов мог бы выйти на уровень Владимира Тарасенко.

36-летний форвард подписал контракт с казанским «Ак Барсом» на два года. 

Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15).

Ранее Радулов высказался о подписании контракта с «Ак Барсом».

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